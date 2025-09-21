Meloni | Chi fa scena muta per motivi politici rischia di ripetere l’anno stop ai disastri della sinistra sessantottina Abbiamo rimesso al centro il merito

Giorgia Meloni, nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale (la formazione giovanile di FdI), ha affermato che scuola e università sono rimaste “intrappolate” in una condizione di dominio ideologico da parte della sinistra. Secondo la premier, sono questi istituti a dover essere “liberati” da quella che definisce “ una gabbia oppressiva ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it