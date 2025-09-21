Meloni | Cavalchiamo clima d’odio? Domanda condizionata
“Presidente, cavalcate il clima d’odio per coprire gli scarsi risultati del governo, come dicono le opposizioni?” “ Mi pare una domanda molto condizionata “. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda al suo arrivo alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale, che si tiene a Roma. La premier chiude l’evento della giovanile di FdI. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
