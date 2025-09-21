Meloni | Cavalchiamo clima d’odio? Domanda condizionata

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Presidente, cavalcate il clima d’odio per coprire gli scarsi risultati del governo, come dicono le opposizioni?” “ Mi pare una domanda molto condizionata “. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda al suo arrivo alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale, che si tiene a Roma. La premier chiude l’evento della giovanile di FdI. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

meloni cavalchiamo clima d8217odio domanda condizionata

© Lapresse.it - Meloni: “Cavalchiamo clima d’odio? Domanda condizionata”

In questa notizia si parla di: meloni - cavalchiamo

Meloni a Fenix2025: «Cavalchiamo clima d’odio? Domanda condizionata» - La presidente del Consiglio alla giornata di chiusura di 'Fenix', la festa di Gioventù nazionale ... Riporta msn.com

meloni cavalchiamo clima d8217odioGoverno, Meloni: “Cavalchiamo clima d’odio? Domanda condizionata” - (LaPresse) "Presidente, cavalcate il clima d'odio per coprire gli scarsi risultati del governo come dicono le opposizioni? Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Cavalchiamo Clima D8217odio