Meloni | Aumentano le minacce ma non ci fanno paura Il ricordo di Kirk e l' attacco a Saviano

“Non avevamo paura quando ci uccidevano a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Br, non abbiamo paura oggi”. L’intervento di Giorgia Meloni alla festa della giovanile di Fratelli d’Italia è quasi tutto nel segno di Charlie Kirk. La premier parla dell’attivista americano ucciso a inizio settembre e di Sergio Ramelli, attacca la sinistra e chi è “cresciuto con l’idea che chi era diverso da te andava abbattuto. Noi non siamo mai stati così”. Cita Roberto Saviano, che aveva detto “Non riesco ad accordarmi al coro morale di chi dice che ogni vita va rispettata” e il post di alcune sigle universitarie che il giorno dopo l'omicidio avevano pubblicato una foto di Kirk a testa in giù, con la scritta "Meno uno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

