Meloni | Aumentano le minacce ma non ci fanno paura Il ricordo di Kirk e l' attacco a Saviano
“Non avevamo paura quando ci uccidevano a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Br, non abbiamo paura oggi”. L’intervento di Giorgia Meloni alla festa della giovanile di Fratelli d’Italia è quasi tutto nel segno di Charlie Kirk. La premier parla dell’attivista americano ucciso a inizio settembre e di Sergio Ramelli, attacca la sinistra e chi è “cresciuto con l’idea che chi era diverso da te andava abbattuto. Noi non siamo mai stati così”. Cita Roberto Saviano, che aveva detto “Non riesco ad accordarmi al coro morale di chi dice che ogni vita va rispettata” e il post di alcune sigle universitarie che il giorno dopo l'omicidio avevano pubblicato una foto di Kirk a testa in giù, con la scritta "Meno uno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: meloni - aumentano
Infortuni, nel 2024 aumentano i morti sul lavoro. Meloni all'Inail: "La sicurezza è una priorità del Governo"
Renzi attacca il Governo Meloni: “Promettono sostegno alle famiglie ma, aumentano l’Iva su pannolini e assorbenti”
Gli sbarchi aumentano e Meloni va in Tunisia e Turchia: così il governo corre ai ripari sui migranti
Con il governo Meloni non aumentano né gli stipendi né le pensioni. L’unica cosa che aumenta sono le tasse, i reati dei minorenni e il carrello della spesa. E quando finiscono gli argomenti, attaccano l’opposizione e la paragonano alle Brigate Rosse - facebook.com Vai su Facebook
Con il governo Meloni non aumentano né gli stipendi né le pensioni. L’unica cosa che aumenta sono le tasse, i reati dei minorenni e il carrello della spesa. E quando finiscono gli argomenti, attaccano l’opposizione e la paragonano alle Brigate Rosse - X Vai su X
Meloni: "Aumentano le minacce ma non ci fanno paura". Il ricordo di Kirk e l'attacco a Saviano - Il discorso della premier alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia nel segno dell'attivista americano ucciso a inizio settembre: "Voi ragionate con la vostra testa, altri cresciuti con l'idea di ab ... Secondo ilfoglio.it
Meloni a giovani FdI "Minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura" - "Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dovere dire mezza parola sull'ignobile post pubblicato dai sedicenti antifascisti ... Da laprovinciacr.it