Meloni attacca i sedicenti antifascisti per il post su Kirk poi evoca le BR e il ’68 | Liberare la scuola dall’oppressione di sinistra

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura “. La premier Giorgia Meloni comincia il suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI, subito nel segno di Charlie Kirk e della presunta violenza contro la destra, in Italia e nel mondo. La presidente del Consiglio arriva perfino a rievocare le Brigate Rosse e le riforme post Sessantotto in ambito scolastico: “Non ne possiamo più dei disastri del ’68, il 6 politico, una meritocrazia fondata su una distorta idea di uguaglianza”. E ancora: “Scuola e università devono essere liberate dalla gabbia oppressiva in cui la sinistra le ha tenute per troppo tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

