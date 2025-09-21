Meloni attacca i sedicenti antifascisti per il post su Kirk poi evoca le BR e il ’68 | Liberare la scuola dall’oppressione di sinistra
“Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura “. La premier Giorgia Meloni comincia il suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI, subito nel segno di Charlie Kirk e della presunta violenza contro la destra, in Italia e nel mondo. La presidente del Consiglio arriva perfino a rievocare le Brigate Rosse e le riforme post Sessantotto in ambito scolastico: “Non ne possiamo più dei disastri del ’68, il 6 politico, una meritocrazia fondata su una distorta idea di uguaglianza”. E ancora: “Scuola e università devono essere liberate dalla gabbia oppressiva in cui la sinistra le ha tenute per troppo tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
