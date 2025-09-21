Meloni alla festa di Gioventù nazionale ricorda Kirk | Faceva paura noi non siamo come la sinistra che odia

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni chiude Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, e ricorda l'attivista americano Charlie Kirk: "Era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica. Andava fermato perché era libero, coraggioso e capace e le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre con la forza le proprie convinzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

