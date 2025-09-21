Meloni alla festa di Fenix | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura E ai giovani | L' anonimato di un account fake non vi rende più liberi

"Un presidente, solo un presidente", è il coro che hanno scandito i ragazzi Gioventù nazionale quando Giorgia Meloni è apparsa sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale che oggi si chiude all’Eur di Roma. «Grazie di questo entusiasmo, per questo affetto e per questa bellissima manifestazione», ha risposto la presidente del Consiglio. «Siete uno spettacolo», ha aggiunto. «Vi fanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni alla festa di Fenix: "Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura". E ai giovani: "L'anonimato di un account fake non vi rende più liberi"

In questa notizia si parla di: meloni - festa

Festa 4 luglio a Villa Taverna con Meloni, Salvini, Tajani, La Russa e Fertitta. Lo speciale – Il video

Meloni alla festa per l’indipendenza americana: «Su molti dossier con Trump parliamo la stessa lingua, un bene per l’Occidente»

A Villa Taverna la prima festa dell'ambasciatore Fertitta. Meloni: "Italia e Usa sorelle, l'Occidente resti unito"

Renzi alla Festa dell’Unità, Schelin alla festa del Fatto, Meloni a Palazzo Chigi. Queste le avete viste? #QLAV La rubrica fotografica a cura di Simona Sotgiu - facebook.com Vai su Facebook

Renzi alla Festa dell’Unità, Schelin alla festa del Fatto, Meloni a Palazzo Chigi. Queste le avete viste? #QLAV La rubrica fotografica a cura di @sotgiusim - X Vai su X

Meloni: Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura; Meloni: Minacce si moltiplicano, non abbiamo paura; Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura'.

Meloni: "Minacce, ma non abbiamo paura" - L'amore per l'Italia e per le persone, con il sorriso sulle labbra e con il rispetto per chi non la pensa ... Segnala rainews.it

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream. Si legge su ansa.it