«Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturare il vento nelle vostre vele, esplorate, sognate, scoprite. Buon vento ragazzi, ci vediamo nella tempesta». Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso il suo appassionato intervento dal palco di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale a Roma. La citazione di Mark Twain è arrivata conclusione del suo intervento con il suo celebre aforisma: «Tra vent’anni non sarete delusi da quel che avete fatto, ma da quello che non avrete fatto». Preceduta da una decisamente più pop.« Adesso concludo, che c’è una partita importante e non voglio fare la fine di Fantozzi con la corazzata Potemkyn con le radioline. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni ai ragazzi di Fenix nel segno del coraggio: “Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura” (video)