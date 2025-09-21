Meloni ai giovani di Fratelli d’Italia cita Charlie Kirk | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura Liberiamo l’università dalla sinistra – Il video

«Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura», dice Giorgia Meloni ai giovani di Fratelli d’Italia dal palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale a Roma. Nel suo intervento la premier cita a lungo Charlie Kirk e la sua eredità. Le riforme nell’università, come l’accesso senza test a Medicina e l’aver «riportato il merito al centro». Finché l’orgoglio inesorabile indica che il derby romano sta per iniziare. Così Meloni accelera la conclusione: « Non voglio fare la fine di Fantozzi con “La corazzata Potëmkin” e le radioline». Dopo circa venticinque minuti del suo intervento. 🔗 Leggi su Open.online