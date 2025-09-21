Meloni ai giovani di FdI | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura
Nel suo intervento a Fenix, la festa della formazione giovanile di Fratelli d’Italia, la premier Giorgia Meloni si è soffermata sull’ uccisione di Charlie Kirk: «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura. Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dover dire mezza parola sull’ ignobile post pubblicato da sedicenti antifascisti che esibiva l’ immagine di Kirk a testa in giù, con la scritta -1, e a buon intenditor poche parole. Tutti zitti, non ci facciamo fare la morale da questa gente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
