Meloni ai giovani di FdI | Dopo Kirk le minacce aumentano ma non abbiamo paura

Ildifforme.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni è rimasta sul palco per ben 25 minuti, denunciando nuovamente il clima di odio che in Italia starebbe continuando a crescere contro le forze politiche di destra ed esortando i giovani a non avere paura e continuare a combattere per i loro idee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meloni ai giovani di fdi dopo kirk le minacce aumentano ma non abbiamo paura

© Ildifforme.it - Meloni ai giovani di FdI: “Dopo Kirk le minacce aumentano, ma non abbiamo paura”

In questa notizia si parla di: meloni - giovani

«Giovani pronti a morire in guerra per costruire la pace? Orgoglio italiano»: la deputata di Avs Piccolotti rispolvera il video con le dichiarazioni di Meloni da giovane

Giubileo giovani, il messaggio di Meloni: “Festa di fede e gioia che riempie il cuore”

Meloni, videomessaggio ai giovani per il Giubileo

Meloni a Fenix, elogio dei giovani FdI e monito su Charlie Kirk: cosa ha detto; La sfida dei giovani di FdI ai sovranisti salviniani. E Meloni li benedice; Bonaccini sul palco dei giovani FdI. E Arianna Meloni: serve il confronto.

meloni giovani fdi dopoMeloni sul palco di Fenix: "Non siete Gioventù meloniana, ragionate con la vostra testa" - Le parole su Charlie Kirk: "Era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica" ... Segnala adnkronos.com

meloni giovani fdi dopoMeloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Giovani Fdi Dopo