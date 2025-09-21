Meloni | Abbiamo rimesso al centro il merito

“ Il merito è l’unico vero ascensore sociale, se viene accompagnato dall’uguaglianza nel punto di partenza. La sinistra post ’68 ha provato a far scomparire la parola dal vocabolario, noi l’abbiamo messa al centro dell’azione di governo, nella scuola, nell’università e nel lavoro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: “Abbiamo rimesso al centro il merito”

In questa notizia si parla di: meloni - abbiamo

Meloni: “Riformiamo la giustizia per eliminare le storture a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni”

Esplosione Roma, l’elogio di Meloni alle Forze dell’Ordine: “Abbiamo uomini e donne straordinari a garanzia di sicurezza, evitato il peggio”

Meloni: “Abbiamo uomini e donne straordinari a garanzia della sicurezza”

Smotrich, alleato strettissimo di Giorgia Meloni, ha dichiarato: "Gaza è una miniera immobiliare da spartire con gli Stati Uniti. Ora che l'abbiamo distrutta, vediamo come dividerla". Giorgia Meloni ha sempre difeso Smotrich, lottando con tutte le sue forze affinch - X Vai su X

Con Giorgia Meloni al Governo si parla di Mattei e di De Gasperi, abbiamo a capo del Governo una donna che conosce il valore della cultura che guida la politica. Giorgia Meloni ha il compito di dare stabilità e garantire anni di buongoverno. Con il Piano M - facebook.com Vai su Facebook

Governo, Meloni: Abbiamo rimesso al centro il merito; Non ci faremo intimidire, il messaggio di Meloni ai 'seminatori d'odio'; Meloni: in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare.

Governo, Meloni: "Abbiamo rimesso al centro il merito" - (LaPresse) "Il merito è l'unico vero ascensore sociale, se viene accompagnato dall'uguaglianza nel punto di partenza. Da stream24.ilsole24ore.com

Meloni tra ragazzi di Gioventù Nazionale: "Al centro il merito rimosso da sinistra sessantottina" - La premier ha chiuso col suo applauditissimo intervento la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia al Laghetto dell'Eur, a Roma ... rainews.it scrive