La Presidente del Consiglio ha partecipato al festival che si è tenuto nel weekend presso il laghetto dell’Eur a Roma e ha deciso di chiudere il suo intervento con una battuta sulla partita più attesa nella Capitale Dal 18 al 21 settembre è andato in scena Felix, la kermesse organizzata da Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Una rassegna che, dopo due anni di assenza, è tornata a popolare la zona del laghetto dell’Eur, nel quadrante a sud di Roma, con una serie di dibattiti, d’incontri, accogliendo nei quattro giorni del convegno, esponenti della politica italiana ed europea, giornalisti, artisti e intellettuali, insieme a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Meloni a Fenix scherza sul Derby: “Non voglio fare la fine di Fantozzi e le radioline”