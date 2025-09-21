Meloni a Fenix 2025 il discorso infervorato ai giovani | Le minacce si moltiplicano

Dal palco dell’incontro con i giovani di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha alzato i toni contro quella che definisce la “cultura dell’odio” rivolta al suo partito. La premier ha sottolineato come, a suo avviso, gli attacchi contro la sua persona e contro FdI aumentino di pari passo con la capacità dimostrata al governo. «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura», ha scandito davanti alla platea. Poi, con un riferimento diretto al caso delle immagini circolate in rete contro il giovane dirigente di FdI Kirk, Meloni ha puntato il dito contro il silenzio dei suoi oppositori: «Qualche giorno fa, nessuno dei moralizzatori che ha commentato questa vostra iniziativa ha detto nulla sull’immagine di Kirk a testa in giù con scritto “-1”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

