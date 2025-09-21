Il governo promuove la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco, Giorgia Meloni lo rivendica con orgoglio in diretta su Rai 1 e la sinistra va su tutte le furie. L'ultima polemica pretestuosa è stata montata da Pd e M5S, che hanno fatto la voce grossa perché il presidente del Consiglio è intervenuto in collegamento durante Domenica In. In diverse città del nostro Paese sono state organizzate delle tavolate per assaggiare i piatti prelibati preparati da chef rinomati. In collegamento dalla tavola imbandita al Tempio di Venere, con lo sfondo del Colosseo, la conduttrice Mara Venier ha interpellato il capo del governo ed è finita al centro della bufera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni a Domenica In. Pd e M5S s'infuriano, ma scordano Gualtieri