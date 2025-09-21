Meloni a Domenica In Fratelli d’Italia difende la premier | Attacchi squallidi Ma gli archivi dicono altro

Oggi Fratelli d’Italia definisce “polemiche squallide” gli attacchi delle opposizioni contro Giorgia Meloni per il collegamento a Domenica In, dove ha aperto la stagione elogiando le “pastarelle”. Questa posizione è in netto contrasto con le azioni passate della stessa Meloni, che in passato non ha esitato a criticare duramente la Rai e il programma domenicale di Mara Venier. Il “benvenuti in Corea del Nord” di Meloni. Nel settembre del 2020, la leader di Fratelli d’Italia espresse con forza la sua contrarietà all’annunciata partecipazione dell’allora premier Giuseppe Conte a Domenica In. L’intervento di Conte era previsto a una settimana dal referendum sul taglio dei parlamentari e in un orario di grande audience. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

