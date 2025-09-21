Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta | ' ' All’inizio ero prevenuta' '

Melissa Satta si racconta e parla anche della sua relazione con Carlo Beretta, ammettendo di essere partita prevenuta nella conoscenza a causa della differenza d'età che li divide. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''

Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta'' - Melissa Satta si racconta e parla anche della sua relazione con Carlo Beretta, ammettendo di essere partita prevenuta nella conoscenza a causa della differenza d'età che li divide. Secondo comingsoon.it

Melissa Satta e l'amore con Carlo Beretta: "Ero molto scettica all'inizio" - Melissa Satta, più innamorata che mai di Carlo Gussalli Beretta, ha raccontato come è nata la loro storia d'amore più di un anno e mezzo fa. Si legge su gazzetta.it