Secondo quanto riportato da Reuters, il Pentagono ha messo in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell’ assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. In generale, la Difesa Usa avrebbe detto all’Europa che deve essere meno dipendente dall’America e che, sotto la presidenza Trump, gli Stati Uniti avrebbero spostato la loro attenzione ad altre priorità. Il The Atlantic ha anche citato il caso della Danimarca, che era vicina all’acquisto di patriots americani quando il Pentagono è apparso perdere interesse. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Media: «Gli Stati Uniti vogliono tagliare l’assistenza ai Paesi Baltici»