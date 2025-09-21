Medagliere Mondiali atletica 2025 | l’Italia chiude 11ma con 7 podi

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone ospita l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica: si preannunciano nove giornate di gare particolarmente avvincenti e appassionanti nella località in cui l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi quattro anni fa. Verranno assegnati 49 titoli (24 per genere e uno di misto). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, potendo sfoderare delle importanti carte da medaglia come Antonella Palmisano, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri. 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere mondiali atletica 2025 l8217italia chiude 11ma con 7 podi

© Oasport.it - Medagliere Mondiali atletica 2025: l’Italia chiude 11ma con 7 podi

In questa notizia si parla di: medagliere - mondiali

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia sesta con ben 6 podi!

Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Ultimo giorno: in pista tanti big e l'Italia nella 4x400 femminile; LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia undicesima nel medagliere.

medagliere mondiali atletica 2025L’Italia ha chiuso i Mondiali di atletica leggera con sette medaglie: non ne aveva mai vinte così tante - Ai Mondiali di atletica leggera che si concludono domenica a Tokyo, in Giappone, l’Italia ha vinto sette medaglie: un oro, tre argenti e tre bronzi. Si legge su ilpost.it

medagliere mondiali atletica 2025MEDAGLIERE COMPLETO MONDIALI ATLETICA TOKYO 2025: TUTTI I PODI GIORNO PER GIORNO - Dal 13 al 21 settembre 2025, Tokyo diventa il centro supremo dell'atletica leggera, ospitando la 20ª edizione dei Campionati mondiali. Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Mondiali Atletica 2025