Medaglia d’onore in prefettura Deportazioni e grandi sofferenze Storie di Raffaello Galileo e Nando

"Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale", è stata celebrata ieri in prefettura con l'obiettivo di "conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento dove subirono violenze fisiche e morali. E furono destinati al lavoro forzato a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943", spiega il Palazzo del Governo. Nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte le massime autorità civili e militari, sono state consegnate ai congiunti degli insigniti tre medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto dell'8 luglio 2025.

