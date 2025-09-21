McEnroe su Alcaraz | In tutta la mia vita non ho mai visto un tennista così bravo e completo alla sua età

È uno dei giocatori più forti della storia, fino allo scorso anno è stato il capitano del Team World nella Laver Cup. John McEnroe è però, prima di tutto, un grandissimo appassionato di grande tennis. L’americano non ha risparmiato parole entusiastiche quando ha risposto a Tennis Channel, durante un discorso alla Laver Cup 2025, sul percorso di Alcaraz e sul suo impatto sulla storia del tennis. Sull’arrivo di Alcaraz ai massimi livelli: “ Seguo il tennis da più di 50 anni. Idolatravo Rod Laver, giocavo contro Borg, Lendl e Connors, i miei tre più grandi rivali, e pensavo fosse già imbattibile. Poi sono arrivati??Roger, Rafa e Novak, e sono stato semplicemente grato alla vita per avermi permesso di guardare i tre più grandi della storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - McEnroe su Alcaraz: “In tutta la mia vita, non ho mai visto un tennista così bravo e completo alla sua età”

