Max Verstappen vince il Gp dell' Azerbaigian | Russell e Sainz sul podio a Baku Hamilton 8° e Leclerc 9°
A Baku soltanto settimo Lando Norris (McLaren) che non sfrutta l'uscita al primo giro del leader della classifica Oscar Piastri Max Verstappen ha conquistato oggi, domenica 21 settembre, la vittoria nel Gp dell'Azerbaigian, 17esimo appuntamento della stagione di F1.Sul circuito cittadino, il. 🔗 Leggi su Today.it
Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2025: Norris vince, Leclerc sul podio. Antonelli tampona Verstappen
F1, Norris vince il duro duello con Piastri e trionfa in Austria. Ferrari sul podio con Leclerc, out Verstappen
Dominio McLaren in Austria: vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari. Out Verstappen e Antonelli
F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; F1: Verstappen vince il Gp dell'Azerbaijan, male le Ferrari: Hamilton ottavo e Leclerc nono
