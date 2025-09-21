Matteo Galassi, giovane talento della spada maschile, è stato l’ospite dell’ultima puntata di FOCUS Summer, speciale scherma, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il romagnolo, reduce dagli Europei di Genova e dai Mondiali di Tbilisi, si è raccontato a 360 gradi, tra passato, presente e futuro. Nato a Cesena e cresciuto a Cervia, dopo il diploma al Liceo scientifico Alfredo Oriani di Ravenna, si è trasferito a Torino dove studia informatica all’Università. Il primo punto dell’intervista è l’Europeo di Genova: “Sicuramente un risultato che è arrivato dopo tanto lavoro, di una stagione intera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Galassi: "L'Italia resta la più tecnica, ma la scherma si è evoluta: ora chi ha più fisico può vincere"