Mattarella | Capodanno ebraico porti pace

10.00 "In occasione del Capodanno Ebraico (Rosh Hashanah,dal 22 al 24 settembre), giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi".Così il capo dello Stato Mattarella E' "una ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, solidarietà e pace". Mattarella invia "un messaggio di speranza",di "riflessione sugli accadimenti attuali": va "respinta la violenza, discriminazione, intolleranza" contro la "dignità delle persone e la libertà, ignorando le ragioni altri", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it