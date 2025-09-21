Mattarella oggi a Napoli inaugura l?anno scolastico in tre istituti simbolo

Ilmattino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  C?è emozione e attesa tra i giovani studenti che oggi incontreranno il Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha scelto Napoli per inaugurare l?anno scolastico 2025-2026.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

mattarella oggi a napoli inaugura lanno scolastico in tre istituti simbolo

© Ilmattino.it - Mattarella oggi a Napoli inaugura l?anno scolastico in tre istituti simbolo

In questa notizia si parla di: mattarella - oggi

Maxi attacco russo sull’Ucraina: pioggia di droni e missili. Zelensky oggi da Mattarella

Zelensky a Roma, oggi l’incontro con il Papa e Mattarella, domani 4ª conferenza su ricostruzione Ucraina, presenti anche Meloni e Von der Leyen

Azzurre oggi da Mattarella. Girelli amara: "Ci è stato rubato qualcosa»

Mattarella oggi a Napoli inaugura l’anno scolastico in tre istituti simbolo; Mattarella a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico, ad accompagnarlo una alunna del liceo Pascal di Pompei; Mattarella a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico: il 22 settembre torna Tutti a Scuola.

mattarella oggi napoli inauguraMattarella oggi a Napoli inaugura l’anno scolastico in tre istituti simbolo - C’è emozione e attesa tra i giovani studenti che oggi incontreranno il Capo dello Stato. Segnala ilmattino.it

mattarella oggi napoli inauguraMattarella a Napoli: via all’anno scolastico in tre istituti simbolo - Sergio Mattarella sarà in città lunedì per inaugurare il nuovo anno scolastico. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Oggi Napoli Inaugura