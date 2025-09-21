Mattarella | Livatino autentico testimone valori della Repubblica
Roma, 21 set. (askanews) – “Il 21 settembre richiama alla memoria il vile attentato di mafia in cui, trentacinque anni fa, perse la vita il magistrato Rosario Livatino. È un anniversario che interpella, con forza, le coscienze di quanti hanno a cuore la difesa della nostra convivenza civile. Autentico testimone dei valori della Repubblica, il giudice Livatino ha, senza esitazioni, speso la propria vita per affermare i principi dello Stato di diritto contro la cultura della violenza e della sopraffazione. Nella consapevolezza del ruolo di garanzia che la Costituzione affida alla Magistratura, svolse le sue funzioni, dapprima requirenti e poi giudicanti, con autorevolezza e instancabile dedizione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mattarella - livatino
Rosario Livatino ucciso 35 anni fa, Mattarella: “Testimone valori Repubblica”
#Tg2000, #19settembre 2025 - ore 14.55 #Gaza #GazaCity #Israele #Palestina #Allenby #Netanyahu #RussiaUkraineWar #sanzioni #Ucraina #Putin #JimmyKimmel #CharlieKirk #Caritas #Profughi #Mattarella #Napoli #PapaLeoneXIV #caldo #NEWS #TV2 - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: Livatino autentico testimone valori della Repubblica; Mafia, Mattarella ricorda il giudice Livatino: Autentico testimone dei valori della Repubblica; La reliquia di Livatino è a Roma, il presidente Mattarella: “Autentico testimone dei valori della Repubblica”.
Rosario Livatino ucciso 35 anni fa, Mattarella: “Testimone valori Repubblica” - Il 21 settembre di 25 anni, nel 1990, il magistrato Rosario Livatino fu assassinato dalla Stidda - Segnala lapresse.it
Mattarella: Livatino autentico testimone dei valori della Repubblica - (askanews) – “Il 21 settembre richiama alla memoria il vile attentato di mafia in cui, trentacinque anni fa, perse la vita il magistrato Rosario Livatino. Riporta askanews.it