Mattarella | ‘dal capodanno ebraico invito contro la violenza’
ROMA, 21 SET – “In occasione del Capodanno Ebraico – Rosh haShanà – giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi”. Si tratta di una “ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietà, la pace, propri alla Repubblica. Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - capodanno
Mattarella:Capodanno ebraico porti pace
Mattarella: "Il capodanno ebraico richiama i valori della pace e non della violenza"
Mattarella: “Capodanno Ebraico richiama a valori pace, no a violenza”
#Mattarella: 'Dal capodanno ebraico invito contro la violenza' - X Vai su X
#Alessandria si prepara a festeggiare il #Capodanno Alessandrino, che festeggia la sua ventunesima edizione con il titolo “Anno Cibernetico”. Appuntamento domenica 31 agosto con un programma di eventi che, come ogni anno, coinvolge quartie - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella:Capodanno ebraico porti pace - "In occasione del Capodanno Ebraico (Rosh Hashanah,dal 22 al 24 settembre), giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi". Secondo rainews.it
Gaza, Mattarella: “Il capodanno ebraico porti a una riflessione profonda: respingere la violenza” - Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione della ricorrenza che “richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la ... Segnala repubblica.it