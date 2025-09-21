Mattarella | ‘dal capodanno ebraico invito contro la violenza’

Imolaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA, 21 SET – “In occasione del Capodanno Ebraico – Rosh haShanà – giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi”. Si tratta di una “ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietà, la pace, propri alla Repubblica. Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mattarella 8216dal capodanno ebraico invito contro la violenza8217

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘dal capodanno ebraico invito contro la violenza’

In questa notizia si parla di: mattarella - capodanno

Mattarella:Capodanno ebraico porti pace

Mattarella: "Il capodanno ebraico richiama i valori della pace e non della violenza"

Mattarella: “Capodanno Ebraico richiama a valori pace, no a violenza”

mattarella 8216dal capodanno ebraicoMattarella:Capodanno ebraico porti pace - "In occasione del Capodanno Ebraico (Rosh Hashanah,dal 22 al 24 settembre), giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi". Secondo rainews.it

mattarella 8216dal capodanno ebraicoGaza, Mattarella: “Il capodanno ebraico porti a una riflessione profonda: respingere la violenza” - Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione della ricorrenza che “richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella 8216dal Capodanno Ebraico