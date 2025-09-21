Mattarella a Napoli per inaugurare l’anno scolastico | l’accompagnerà una liceale del Pascal di Pompei

L’alunna Sara Quagliozzi del liceo Pascal di Pompei è stata scelta per accompagnare, insieme con il compagno Filippo Mettifogo del Liceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani a Napoli, nella visita ai laboratori delle Buone Pratiche della Scuola Italiana. I due giovani si sono preparati all’ incontro con il Presidente con un percorso di conoscenza e approccio alle diverse modalità di didattica laboratoriale di 6 istituti rappresentativi della Scuola italiana, in un continuo scambio di descrizioni e riflessioni sull’ azione formativa esperita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it