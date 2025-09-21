Matrimoni e fantasmi | le sitcom più viste del 2024-2025

le serie sitcom più seguite della stagione 2024-2025. La stagione televisiva 2024-2025 ha visto la presenza di due sitcom tra le più viste sulle reti nazionali, entrambe trasmesse dalla stessa emittente. La popolarità di queste produzioni evidenzia come il genere comedy continui a mantenere un ruolo centrale nel palinsesto televisivo, anche in un contesto competitivo e in evoluzione. le sitcom principali: “Ghosts” e “Georgie & Mandy’s First Marriage”. la diffusione e il successo delle produzioni sulla rete CBS. “ Georgie & Mandy’s First Marriage ” si è affermata come uno degli spettacoli più seguiti del periodo, registrando un pubblico di oltre 6,5 milioni di spettatori alla prima messa in onda e raggiungendo un massimo di circa 6,9 milioni nella stagione inaugurale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

