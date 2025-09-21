mastella e lonardo una domenica di gusto a castelpagano

Tempo di lettura: < 1 minuto Una domenica diversa dal solito per Clemente Mastella e la moglie Sandra Lonardo, che hanno scelto di partecipare alla sagra del fungo porcino a Castelpagano. Una tradizione che si ripete da anni per l’ex ministro e l’ex senatrice, da sempre legati a questo appuntamento. Accompagnati da Michele Iapozzuto, sindaco di Colle Sannita, i due si sono concessi un pranzo all’insegna dei sapori locali, in un’atmosfera di festa che ha richiamato numerosi visitatori. Mastella ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza, dichiarando: “È sempre un piacere tornare a questa bella festa, che richiama tantissime persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

