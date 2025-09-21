Loreto (Ancona), 21 settembre 2025 – Un cadavere lasciato quattro giorni a marcire all’interno di un garage di una palazzina piena di gente. Era evidente che prima o poi qualcuno se ne sarebbe accorto. Eppure chi ha ucciso Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, in un barlume di lucidità sarà stato pure convinto di potercela fare a sbarazzarsi del corpo al più presto. Non avrebbe fatto a tempo. Perché il diavolo la coda ce la mette sempre. E così nella notte di venerdì i carabinieri dopo aver messo insieme i pezzi, su disposizione del pm della Procura di Ancona Andrea Magi hanno fermato come indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato Matteo Borrelli, un 37enne originario di Erba (Como), ma da anni domiciliato a Loreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massacrato nel garage, l'ombra della droga