Massa Martana sisma magnitudo 3.8

0.07 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata poco dopo le 23 nella zona di Massa Martana,provincia di Perugia,borgo nella catena montuosa dei Monti Martani in Umbria. Secondo l'Istituto nazionale di geofi sica e vulcanologia il sisma ha avuto origine a una profondità di otto chilometri. Al momento non vengono segnalati danni. L'epicentro della scossa è stato individuato a un km da Massa Martana, sempre secondo quanto riporta l'Ingv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it