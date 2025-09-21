Martina rivela | Ero amico del papà di Dzeko quando il Milan lo trattò pensai …

Lo storico agente Silvano Martina, intervistato dalla Gazzetta dello Sport svela i tentativi del Milan per Dzeko, il passato alla Roma e il legame d'amicizia con il padre dell'attaccante bosniaco. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Martina rivela: “Ero amico del papà di Dzeko, quando il Milan lo trattò pensai …”

In questa notizia si parla di: martina - rivela

Grande Fratello, Martina Pascutti rivela in che rapporti è con l'ex compagno Patrick Pugliese

Catalina rivela il nome del padre e martina abbandona il palazzo nella promessa 2025

La morte di Martina Carbonaro, l?autopsia rivela: «Agonia durata un'ora, colpita quattro volte da un masso»

La morte di Martina Carbonaro, l’autopsia rivela: «Agonia durata un'ora, colpita quattro volte da un masso» - X Vai su X

La morte di Martina Carbonaro, l’autopsia rivela: «Agonia durata un'ora, colpita quattro volte da un masso» - facebook.com Vai su Facebook

Martina rivela: Io e Raul lasciati 2 mesi prima di Temptation Island, ecco cos'è accaduto dopo; Anticipazioni Uomini e Donne: Martina De Ioannon verso la scelta, in arrivo un nuovo tronista; Martina Nasoni, l'intervista esclusiva: «Mi hanno detto no ad Amici».

Martina Ceretti si cancella da Instagram: «Mi dissocio». Cosa succede? Dalle chat con Raoul Bova al giallo dell'amico - Galeotto fu il social di Mark Zuckerberg, dove secondo Fabrizio Corona la modella avrebbe attirato l'attenzione di Raoul Bova. Riporta ilmessaggero.it

Raoul Bova, la versione di Martina Ceretti agli investigatori: «Nessun ricatto, ho solo condiviso gli audio con il mio amico Federico Monzino» - Nessun ricatto, solo la condivisione in buona fede con un amico di alcuni audio e messaggi scambiati con Raoul Bova. Lo riporta leggo.it