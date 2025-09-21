Martina festa e addobbi in casa del suo assassino | È un party inopportuno

Addobbi all?esterno della casa della famiglia di Alessio, il 18enne che lo scorso maggio uccise la sua ex fidanzata Martina Carbonaro. Una festa in famiglia, con tanto di coreografia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Martina, festa e addobbi in casa del suo assassino: «È un party inopportuno»

