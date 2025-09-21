Martina festa e addobbi in casa del suo assassino | È un party inopportuno
Addobbi all?esterno della casa della famiglia di Alessio, il 18enne che lo scorso maggio uccise la sua ex fidanzata Martina Carbonaro. Una festa in famiglia, con tanto di coreografia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Martina Franca: si conclude la festa patronale, attrazione luminarie Ieri la processione
I 50 anni di Martina Colombari, la festa in spiaggia in famiglia: “Anni di gioie e delusioni. Grata alla vita”
Martina Colombari, splendida per la festa dei 50 anni: le foto
? PARROCCHIA SAN DOMENICO MARTINA FRANCA Festa di San Pio da Pietrelcina 20-23 settembre 2025 #aofcastellana #martinafranca #parrocchiasandomenico #SanPio #SanPiodaPietrelcina #padrepio #padrepiodepietrelcina - facebook.com Vai su Facebook
