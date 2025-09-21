Marsiglia-Paris Saint Germain rinviata per maltempo a lunedì 22 settembre ore 20 | formazioni ufficiali quote pronostici Probabile vittoria del PSG nel Classique

Infobetting.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran finale del quinto turno di Ligue1 e torna il Classique, ovvero il match tra il Marsiglia di De Zerbi e il Paris Saint Germain.  Una rivalità che ha assunto i connotati attuali negli anni ’90 con l’arrivo alla presidenza dei Phoceens del presidentissimo Tapie, il primo capace di allestire una squadra in grado di portare la coppa dei Campioni in Francia per la prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

marsiglia paris saint germain rinviata per maltempo a luned236 22 settembre ore 20 formazioni ufficiali quote pronostici probabile vittoria del psg nel classique

© Infobetting.com - Marsiglia-Paris Saint Germain (rinviata per maltempo a lunedì 22 settembre ore 20): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Probabile vittoria del PSG nel Classique

In questa notizia si parla di: marsiglia - paris

Marsiglia-Paris Saint Germain (rinviata per maltempo a lunedì 22 settembre ore 20): formazioni, quote, pronostici. Probabile vittoria del PSG nel Classique

Marsiglia-Paris FC (sabato 23 agosto 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Marsiglia-Paris FC (sabato 23 agosto 2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Prima vittoria per De Zerbi contro i neopromossi Parisien?

Ansu Fati entra e trascina il Monaco con una doppietta. Rinviata Marsiglia-Psg; Marsiglia-PSG dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Marsiglia-Psg: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

marsiglia paris saint germainLigue 1 2025-2026: Olympique Marsiglia-PSG, le probabili formazioni - Lunedì sera alle 20:00 Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain si sfideranno nella quinta giornata di campionato. Riporta sportal.it

marsiglia paris saint germainMarsiglia-PSG: diretta live e risultato in tempo reale - PSG di lunedì 22 settembre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Paris Saint Germain