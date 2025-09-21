Marsiglia-Paris Saint Germain rinviata per maltempo a lunedì 22 settembre ore 20 | formazioni ufficiali quote pronostici Probabile vittoria del PSG nel Classique
Gran finale del quinto turno di Ligue1 e torna il Classique, ovvero il match tra il Marsiglia di De Zerbi e il Paris Saint Germain. Una rivalità che ha assunto i connotati attuali negli anni ’90 con l’arrivo alla presidenza dei Phoceens del presidentissimo Tapie, il primo capace di allestire una squadra in grado di portare la coppa dei Campioni in Francia per la prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Marsiglia-Paris Saint Germain (rinviata per maltempo a lunedì 22 settembre ore 20): formazioni, quote, pronostici. Probabile vittoria del PSG nel Classique
