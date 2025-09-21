Marrone e oro l’abbinamento colore da provare ora
Nelle giornate fredde, la moda si gioca spesso sulla capacità di rendere caldi i toni più sobri. L’autunno 2025 porta con sé una palette che non rinuncia alla concretezza, ma che sa essere anche elegante. Non più soltanto il nero a dominare, né il beige: grigi satinati, marroni profondi, panna vellutata. È in questo scenario che il look firmato Kallmeyer si inserisce come una dichiarazione di stile, suggerendo come i colori possano riscrivere la grammatica del guardaroba invernale con piccoli tocchi di colore. L’eleganza dei toni terrosi di Kallmeyer. Il look proposto dal brand newyorkese gioca su un abbinamento cromatico sofisticato che mette al centro la terra bruciata del top drappeggiato e il dorato luminoso dei pantaloni palazzo. 🔗 Leggi su Amica.it
