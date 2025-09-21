Marotta su San Siro | Lo stadio nuovo serve i politici non capiscono Possiamo andarcene
Il presidente dell'Inter a pochi giorni dal consiglio comunale che deciderà sul futuro del Meazza: "Sono ottimista, apprezzo Sala, speriamo che il buonsenso prevalga". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marotta - siro
Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro
San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”
San Siro, Marotta: “Ritengo che il calcio a Milano sia un po’ messo da parte”
Marotta: "E' uno scenario imbarazzante, lo sport a Milano è messo da parte. Non abbiamo criteri per la finale di Champions, San Siro non può ospitare gli Europei. Si è creato un dibattito politico con politici di 30 anni fa, molto conservatori. Inter e Milan sono du - X Vai su X
Marotta: "Siamo molto contenti di affrontare il Kairat in casa, 7 ore di viaggio sono tanta roba. Ho visto che ci deve andare il Real Madrid, noi siamo certamente felici di affrontarli a San Siro" - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta: 'Vendita stadio San Siro? Scenario imbarazzante. Potremmo anche lasciare Milano'; Marotta manda un messaggio su San Siro e il nuovo stadio: Scenario imbarazzante, senza soluzioni Inter e Milan andranno altrove; Marotta su San Siro: Lo stadio nuovo serve, i politici non capiscono. Possiamo andarcene.
Marotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. Secondo tuttosport.com
Inter-Sassuolo, Marotta si sfoga: c’entra il progetto stadio - La posizione di Beppe Marotta è chiara sulla questione San Siro: il patron dell’Inter si sfoga prima del match col Sassuolo. Da spaziointer.it