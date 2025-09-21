Marotta su San Siro | Lo stadio nuovo serve i politici non capiscono Possiamo andarcene

Il presidente dell'Inter a pochi giorni dal consiglio comunale che deciderà sul futuro del Meazza: "Sono ottimista, apprezzo Sala, speriamo che il buonsenso prevalga". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro

San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”

San Siro, Marotta: “Ritengo che il calcio a Milano sia un po’ messo da parte”

marotta san siro stadioMarotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. Secondo tuttosport.com

marotta san siro stadioInter-Sassuolo, Marotta si sfoga: c’entra il progetto stadio - La posizione di Beppe Marotta è chiara sulla questione San Siro: il patron dell’Inter si sfoga prima del match col Sassuolo. Da spaziointer.it

