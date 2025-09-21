Marotta pre Inter-Sassuolo | Esposito? Sono ottimista Situazione stadio imbarazzante | potremmo anche…

Marotta Inter-Sassuolo. Parole chiare e senza filtri quelle di Beppe Marotta. Il presidente dell’ Inter, intervistato da DAZN prima del match contro il Sassuolo, è tornato sul tema caldo dello stadio, questione che sta accendendo il dibattito politico e sportivo a Milano: “ Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po’ imbarazzante. Il calcio è stato messo da parte. San Siro non è riuscito a ospitare la finale di Champions League e non è stato promosso per gli Europei 2032 perché si è creato un dibattito tra politici di 30 anni fa, troppo conservativi e non innovativi “, ha dichiarato il numero uno nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it