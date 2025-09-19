Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Scopri le Nuove Tendenze e Tecniche di Nail Art per un Look Perfetto donnemagazine.it
Inter Sassuolo, Chivu fa le sue scelte per la quarta giornata. Almeno un Martinez titolare internews24.com
Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza: controlli straordinari con test salivari antidroga dayitalianews.com
Giornalista sviene a Quattro di Sera, “Del Debbio fa finta di niente”: cosa è successo dilei.it
Giornata Mondiale dell’Alzheimer: il decalogo per proteggere il cervello dayitalianews.com
Post gara. Angella fa l’appello ai sostenitori: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto» sport.quotidiano.net
Condò: “Questo Milan mi ricorda il Napoli. Ecco perché. Leao? Possibile contraddizione”
Paolo Condò ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese. Per il giornalista analogie con il... ► pianetamilan.it
Rbr, primi due punti in cassaforte. Marini tiene a bada l’Urania
WEGREENIT MILANO 73DOLE RIMINI 82 MILANO: Sabatini 6 (2/3 da tre), Taylor 16 (5/8, 1/7), Cavallero ... ► sport.quotidiano.net
Napoli Pisa, sorprende la decisione di Conte: accadrà lunedì al Maradona
Smaltita la delusione post City, è tempo di concentrare le proprie forze per il match contro il Pis... ► spazionapoli.it
Gli ospiti sbagliano anche un penalty. Il Modena la sblocca in un minuto. Dominio dei canarini al Martelli
MANTOVA È netta la vittoria del Modena in casa del Mantova, 1-3 con un rigore fallito da Gliozzi, l... ► sport.quotidiano.net
Ponte sullo Stretto, ecco la lettera della Commissione Ue: chiarimenti su impatto ambientale e costo appalto
Il ponte sullo Stretto di Messina al vaglio della Commissione europea. L'esecutivo Ue ha chiesto f... ► messinatoday.it
Caltagirone, frazione Granieri: denunciato 51enne che pagava con banconote false
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta dei Carabinieri Un uomo di 51 anni, residente a Palagon... ► dayitalianews.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026, la “passeggiata monitorante” di Libera tra i cantieri: “Incongruenze sui dati”
“Il reale impatto economico, oltre che ambientale e sociale, sarà scoperto solo alla fine dei Gioch... ► ilfattoquotidiano.it
Milan, show a Udine: Allegri vola al secondo posto
Il Milan di Massimiliano Allegri non si ferma più. Nella serata di Udine i rossoneri hanno offerto ... ► milanzone.it
Pagelle Verona Juve: Yildiz stanco, Cambiaso in parabola discendente, l’incontenibile Conceicao il migliore – VIDEO
di Redazione JuventusNews24 Pagelle Verona Juve: il VIDEO con tutti i giudizi dati da Juventusnews2... ► juventusnews24.com
Berti: fosforo e velocità. Francesconi di qualità
Klinsmann 6,5. Reni pronti e manona aperta nello squillo di Yeboah, replica perentoria nella ripres... ► ilrestodelcarlino.it
Post gara. Angella fa l’appello ai sostenitori: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto»
Il capitano Gabriele Angella fa il punto della situazione dopo il crollo di Ravenna. Parole cariche... ► sport.quotidiano.net
Motocross MXGP, Romain Febvre è campione del mondo dopo un GP d’Australia condizionato dalla pioggia
Si è conclusa con il Gran Premio di Australia la stagione del Mondiale MXGP 2025. Il ventesimo ed u... ► oasport.it
Novara Fc, nel derby con Vercelli si cerca il primo successo
A caccia della prima vittoria, in un derby. È il giorno di Novara Fc - Pro Vercelli, domenica 21 s... ► novaratoday.it
Miss Italia, Fanny Tardioli vittima di insulti razzisti: “Mi dicono di tornare al mio Paese, sono dispiaciuta”
Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia 2025, ha raccontato di essere vittima di comment... ► fanpage.it
Estate sicura, 21% di arresti in più nei comuni costieri. In calo furti e rapine
Un 21% di arresti in più con un importante incremento delle attività volte soprattutto al contrast... ► latinatoday.it
Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me poteva occuparsene»
MONTEBELLUNA (TREVISO) Licenziata in tronco per aver chiesto di occuparsi del figlio malato. Una sce... ► ilgazzettino.it
Prima e Seconda categoria I quattro gironi: il programma della prima giornata. Spicca il derby tra Pieve Fosciana e Corsagna
Dopo l’interessante prologo rappresentato dalle gare del primo turno di Coppa Toscana, prendono il ... ► sport.quotidiano.net
Calhanoglu Inter, il turco punto fermo dei nerazzurri. Chivu si affida al regista per rilanciarsi in campionato
di RedazioneCalhanoglu Inter, è lui la chiave dei nerazzurri. Chivu punta sul regista per rilanciars... ► internews24.com
L'annuncio del sindaco: “Dopo l'America's Cup, il mare sarà balneabile”
Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è interve... ► napolitoday.it
Prima uno schiaffo al volto poi gli spara un proiettile nella pancia: il motivo della lite
Sparatoria a Sant'Anastasia con il ferimento di un 50enne: arrestato imprenditore edile. C'è un ar... ► napolitoday.it
Dove vedere la finale della Billie Jean King Cup, oggi domenica 21 settembre
Il Gran Premio di Formula Uno d’Azerbaijan, i Mondiali di atletica, l'Italia ai Mondiali di volley m... ► gazzetta.it
Oggi si giocano quattro partite. Una coppia al secondo posto
Il Moie Vallesina con il blitz vincente di ieri sul campo del Villa San Martino aggancia l’Alma Fan... ► ilrestodelcarlino.it
Ucraina, Trump: “Deluso da Putin, Europa smetta di comprare petrolio da Russia”
(Adnkronos) – "Sono deluso da Putin". Lo ha ripetuto Donald Trump durante un discorso nelle scorse ... ► webmagazine24.it
Calcio e showbiz al Franchi. Loro Brody, noi super Fabbri. Attori, sportivi e personaggi. E’ la partita dello spettacolo
In campo i duelli non mancheranno, ma è altrettanto affascinante la sfida fra i tifosi vip delle du... ► sport.quotidiano.net
L'ex ministra Boschi: “Genova esempio da seguire, insieme anche alle Politiche”
L’ex ministra e deputata: “In Liguria Italia Viva si è dimostrata ago della bilancia”. “Salis? Molt... ► ilsecoloxix.it
Amiche invitate a casa da due uomini e violentate: stupratori condannati a sei anni
La violenza risale allo scorso anno. Le due amiche erano arrivate da Rieti per conoscere un ragazzo... ► fanpage.it
Capotondi ne "La ricetta della felicità": la mia è meravigliarsi
Roma, 21 set. (askanews) - La capacità di reagire, reinventarsi, affrontare verità difficili e trasf... ► quotidiano.net
Paola Marella: Il Marito Domenico Ricorda la Sua Battaglia Contro il Cancro
Paola Marella Ricordata a un Anno dalla Morte A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a 61 anni a c... ► lawebstar.it
Balene Amiche per sempre, la nuova fiction di Rai1 con Carla Signoris e Veronica Pivetti: data di inizio, trama, cast e puntate
Rai1 con Balene Amiche per sempre dà il via alla nuova stagione delle fiction televisive. La serie,... ► superguidatv.it
Incidente frontale nella notte a Riva presso Chieri: feriti i due giovani conducenti, interviene l'elisoccorso
Un grave incidente frontale si è verificato nella notte di domenica, 21 settembre, intorno all'una... ► torinotoday.it
Totti e Noemi Bocchi festeggiano tre anni d’amore, ma scoppia una polemica: ecco cosa è successo
Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno celebrato il loro terzo anniversario con una serata esclusiva ... ► donnapop.it
A Maggiora la seconda festa della Vendemmia
Appuntamento con l'edizione numero 2 della Festa della vendemmia organizzata a Maggiora dalla Pro ... ► novaratoday.it
Crisi Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia
La sconfitta con il Ravenna costa cara a Vincenzo Cangelosi. La società biancorossa ha deciso per l... ► sport.quotidiano.net
La “lezione” del Covid 19, è entrato in vigore il nuovo Regolamento sanitario internazionale (Rsi)
Un nuovo livello di allerta globale, un’Autorità nazionale per la sua attuazione, un nuovo coordina... ► notizie.com
Legata e rapinata in casa, l'incubo vissuto ieri da una 79enne nel Vicentino
Una donna di 79 anni è stata aggredita, legata e rapinata in casa sua a Marostica (Vicenza) ieri ser... ► gazzettadelsud.it
Modric smascherato, a Milanello sono increduli: ci sono le prove
Un segreto svelato che ha completamente scosso tutto l’ambiente rossonero: Luka Modric è stato smas... ► glieroidelcalcio.com
Raid in strada a Milano, 32enne aggredito a coltellate da una decina di persone: è grave
Milano, 21 settembre 2025 – Aggressione a coltellate poco prima dell'una di domenica 21 settembre i... ► ilgiorno.it
Inter Sassuolo, Chivu fa le sue scelte per la quarta giornata. Almeno un Martinez titolare
di RedazioneInter Sassuolo, le scelte di Chivu: tra turnover e conferme i nerazzurri alla ricerca di... ► internews24.com
Pallamano, Serie A: la Junior Fasano vince e convince in trasferta a Merano
Secondo successo consecutivo per la Junior Fasano, che espugna la Karl Wolf Arena di Merano supera... ► brindisireport.it
Silvano Martina: "Da bimbo andavo a scuola in mutande, a Varese mi cedettero per un cavallo"
L’ex portiere di Genoa e Torino, ora veterano tra i procuratori: "Ero amico del padre di Dzeko, ho f... ► gazzetta.it
Il benessere a portata di click: nasce Zenhora, la piattaforma che unisce i professionisti del wellness
Fisioterapia, trattamenti olistici e di benessere nel territorio riminese acquistabili con un clic... ► riminitoday.it
“GRANDE FRATELLO AL LAVORO”: ufficiale, il capo puoi spiarti sia in sede che a casa I LICENZIAMENTO IMMEDIATO se non gli piace quello che vede
Secondo questa sentenza il capo può farti seguire da un investigatore privato per raccogliere le pr... ► ilfogliettone.it
Il turno. Tonfo del Livorno in casa. La Samb cade con il Carpi
Si è chiuso il turno del girone B di Serie C. L’Ascoli e il Gubbio approfittano della caduta dell’A... ► sport.quotidiano.net
Sambenedettese Carpi 0 1 | Cortesi gol ed il Carpi espugna San Benedetto
Un riscatto in grande stile quello che il Carpi confeziona al "Riviera delle Palme" di San Benedet... ► modenatoday.it
Serie D. Il Foligno si fa riprendere nel finale. Pareggio amaro con il Camaiore
Foligno 2 Camaiore 2 FOLIGNO 4-3-3: Rossi, Qendro (42’ st Cichy), Cottini, Schiaroli, Falasca; Sett... ► sport.quotidiano.net
Un cane sa esattamente a cosa serve una pallina o un altro gioco: lo studio che accerta l’intelligenza di Fido
I cani sanno a cosa servono gli oggetti: dalla pallina agli altri strumenti di gioco, Fido riconosc... ► fanpage.it
Intervento di messa in sicurezza lungo il sentiero del rifugio Bietti
La Comunità montana Lario orientale Valle San Martino ha concluso i lavori di manutenzione di un t... ► leccotoday.it
Joao Mario Juventus, dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona: «Serve tempo ma alla Juve il tempo non c’è». Il voto è bassissimo e l’analisi impietosa
di Redazione JuventusNews24Joao Mario Juventus, dura bocciatura dopo la prestazione contro il Verona... ► juventusnews24.com
Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese
Insieme alle due ragazze c'era una terza amica coetanea, rimasta illesa. Sulla dinamica indagano i ... ► fanpage.it
Baselice, a fuoco un deposito di rotoballe: si indaga sulle cause
Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio ha avvolto questa notte, alle 2:00 circa, nei pressi de... ► anteprima24.it
Viaggio sicuro a Carrara: le indicazioni ufficiali per i tifosi dell’Avellino
L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino, valida per la quarta ... ► avellinotoday.it
Ciclista trovato morto in una risaia
Probabilmente un malore, ma l'autopsia ne definirà la causa. Tragedia Fra Vigevano e Gravellona: G... ► novaratoday.it
Italiano, Var bene così. "Questi ormai sono rigori. Gara sporca e intensa. Bravi i miei a crederci»
Con le unghie, con i denti, con il cuore: e sulla linea del traguardo con il Var. Ma così va il mon... ► sport.quotidiano.net
Soleil Sorge distrutta dal dolore a “Verissimo”: “Lei per me era tutto”
Personaggi tv. “Lei per me era tutto”. Soleil Sorge distrutta dal dolore a “Verissimo” – Nel p... ► tvzap.it
Tekra avvia controlli sui dipendenti: stretta contro i disservizi nella raccolta rifiuti
La Tekra, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad Aversa, annunc... ► casertanews.it
Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo
(Adnkronos) – Estate, addio. Dopo settimane di caldo anomalo, è arrivato il momento del cambio di s... ► webmagazine24.it
LIVE Italia Argentina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: tra poco un complesso ottavo di finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 L’Argentina è una squadra molto difficile. Il regist... ► oasport.it
Roberto Mancini avvisa: “Gasperini al suo primo derby? Un vantaggio”
Si avvicina il derby della Capitale e l’adrenalina cresce tra i tifosi giallorossi. A parlare della... ► sololaroma.it
Un'eccellenza riminese nel mondo dell'hairstyling: Stefano Bugada primo classificato al concorso mondiale per parrucchieri
Venticinque anni di esperienza coronati da un prestigioso riconoscimento a livello mondiale. Stefa... ► riminitoday.it
L’Alma vuole difendere il primato
L’Alma Fano prova oggi a Castelferretti (stadio comunale "Fioretti", fischio d’inizio alle 15,30) ... ► ilrestodelcarlino.it
Il rave party abusivo di Ribera: sgomberata la spiaggia, 200 giovani lasciano l'area
È stata sgomberata la spiaggia - tra Piana Grande e Verdura, a Ribera - dove era stato organizzato... ► agrigentonotizie.it
Dominatori, mistress e sottomessi. Vi porto dove si praticano bondage, fetish e sadomaso
Sono quasi 400mila le persone in tutta la Toscana interessate dal fenomeno. Parliamo del mondo Bds... ► arezzonotizie.it