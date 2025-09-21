Mark Zuckerberg la presentazione finisce in disgrazia | un flop storico
Doveva essere un'altra tappa verso la supremazia dell'AI, il momento tanto paventato da scienziati, futurologi e indovini. Mercoledì il capo in persona di Meta, Mark Zuckerberg, presentava a un vasto pubblico di esperti e appassionati la seconda generazione dei suoi occhiali smart, un modello Ray-Ban iniettato di intelligenza artificiale, con tutta l'elettronica nella montatura che consente a chi li indossa di ricevere i preziosi consigli di Meta AI, l'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia che ha dato vita a Facebook. Il primo passo verso l'uomo integrato all'AI: un elegante paio di occhiali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mark - zuckerberg
Mark Zuckerberg, la cifra da capogiro che offre ai ricercatori di OpenAI per passare a Meta
Cosa sappiamo su Hyperion: la nuova base per la super-intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg ha chiuso con un patteggiamento il processo da 8 miliardi che lo accusava di aver sacrificato la privacy dei suoi utenti
La nuova generazione di AI Glasses è l’ultima novità della collaborazione tra il colosso Usa guidato da Mark Zuckerberg ed EssilorLuxottica - facebook.com Vai su Facebook
Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi #Meta Ray-Ban Display, smart glasses dotati di uno schermo sulla lente e un'interfaccia neurale per "indossare" l'IA e la realtà aumentata. Caratteristiche, data di uscita in Italia e prezzo - X Vai su X
La prova dei nuovi occhiali finisce male: i Meta Ray-Ban si bloccano per una salsa Thai; Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg patteggia e chiude la class action da 8 miliardi di dollari contro Meta; «La nuova età dell’oro». Il comizio di insediamento di Trump.
L'epic fail di Zuckerberg: l'IA lo mette in imbarazzo durante MetaConnect 2025 - Ban con IA hanno avuto diversi malfunzionamenti durante la presentazione. Si legge su tech.everyeye.it
La prova dei nuovi occhiali finisce male: i Meta Ray-Ban si bloccano per una salsa Thai - L'evento avrebbe dovuto presentare i nuovi occhiali intelligenti capaci di trasformare lo smartphone in un accessorio, ma le demo interrotte e i problemi ... Lo riporta fanpage.it