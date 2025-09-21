Mark Zuckerberg la presentazione finisce in disgrazia | un flop storico

Doveva essere un'altra tappa verso la supremazia dell'AI, il momento tanto paventato da scienziati, futurologi e indovini. Mercoledì il capo in persona di Meta, Mark Zuckerberg, presentava a un vasto pubblico di esperti e appassionati la seconda generazione dei suoi occhiali smart, un modello Ray-Ban iniettato di intelligenza artificiale, con tutta l'elettronica nella montatura che consente a chi li indossa di ricevere i preziosi consigli di Meta AI, l'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia che ha dato vita a Facebook. Il primo passo verso l'uomo integrato all'AI: un elegante paio di occhiali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La prova dei nuovi occhiali finisce male: i Meta Ray-Ban si bloccano per una salsa Thai

