Mark Ruffalo | Se ABC cancella il Jimmy Kimmel Live le azioni Disney crolleranno
Le fosche previsioni dell'attore e attivista, che si è schierato dalla parte di Jimmy Kimmel dopo la sospensione del suo Late show da parte di ABC. Mark Ruffalo è in prima fila tra le star schierate a sostegno di Jimmy Kimmel. L'interprete di Hulk ha ricondiviso su Threads un post in cui si afferma che le azioni Disney sono calate del 7% dopo che ABC, di proprietà della compagnia, ha sospeso il Jimmy Kimmel Live! a seguito delle dichiarazioni del conduttore sulla morte di Charlie Kirk. "Se cancellano il suo show, il valore delle azioni crollerà ancora di più. La Disney non vuole essere quella che ha distrutto l'America" ha scritto Ruffalo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mark - ruffalo
L'omaggio di Mark Ruffalo a Pierino
I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”
Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU
In questi giorni è partita su Sky e Now la serie #Task con Mark Ruffalo - facebook.com Vai su Facebook
Film workers for Palestine, le adesioni a quota 4.000: tra i firmatari Tilda Swinton e Mark Ruffalo - X Vai su X
Mark Ruffalo: Se ABC cancella il Jimmy Kimmel Live le azioni Disney crolleranno; Hollywood in rivolta dopo la sospensione di Jimmy Kimmel.
Mark Ruffalo: "Se ABC cancella il Jimmy Kimmel Live le azioni Disney crolleranno" - Le fosche previsioni dell'attore e attivista, che si è schierato dalla parte di Jimmy Kimmel dopo la sospensione del suo Late show da parte di ABC. Segnala movieplayer.it
Ruffalo: “Le azioni Disney crolleranno se cancellano Kimmel” - Su Threads, Mark Ruffalo ha espresso il suo punto di vista relativo alla cancellazione dello show di Jimmy Kimmel ... lascimmiapensa.com scrive