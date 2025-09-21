Mark Ruffalo | Se ABC cancella il Jimmy Kimmel Live le azioni Disney crolleranno

Le fosche previsioni dell'attore e attivista, che si è schierato dalla parte di Jimmy Kimmel dopo la sospensione del suo Late show da parte di ABC. Mark Ruffalo è in prima fila tra le star schierate a sostegno di Jimmy Kimmel. L'interprete di Hulk ha ricondiviso su Threads un post in cui si afferma che le azioni Disney sono calate del 7% dopo che ABC, di proprietà della compagnia, ha sospeso il Jimmy Kimmel Live! a seguito delle dichiarazioni del conduttore sulla morte di Charlie Kirk. "Se cancellano il suo show, il valore delle azioni crollerà ancora di più. La Disney non vuole essere quella che ha distrutto l'America" ha scritto Ruffalo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

