Marion Maréchal lancia la sfida a Parigi | Identité et Liberté chiama all’unione delle destre

Parigi ha ritrovato Marion Maréchal. L’eurodeputata francese è salita sul palco con il piglio di chi non intende recitare un ruolo marginale ma dettare la linea, nel cuore di una capitale dove la politica è tornata a bruciare tra scontri e proteste. L’evento, significativamente intitolato “ In Europa, la destra che vince”, non è stato solo un raduno di bandiere e parole d’ordine: è stato il rientro in scena di una figura che ha deciso di non avviare la nuova via attraverso Identité et Liberté. L’eco del modello italiano. Accanto a lei, figure alleate provenienti dal continente, a testimoniare che il progetto non è isolato ma parte di un disegno più ampio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

