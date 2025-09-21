Maria Perez | Io e Antonella Palmisano due donne contadine non guadagnerò mai come un mezzofondista

La marciatrice Maria Perez ha rilasciato una lunga intervista a El Paìs. Di seguito un estratto significativo delle sue parole al noto quotidiano spagnolo. . S olo tre atleti maschi nella storia – Carl Lewis, Mo Farah e Usain Bolt – sono stati capaci di fare ciò che lei ha fatto: vincere due medaglie in due Mondiali consecutivi. Nessuna donna, a parte Maria Perez. Tutti conoscono loro, anche chi non segue l’atletica. Di lei si parla solo in Spagna. «E non mi importa. Non faccio questo per essere la migliore o per dimostrare nulla a nessuno, lo faccio per me stessa, e credo che questo sia ciò che mi rende felice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maria Perez: «Io e Antonella Palmisano due donne contadine, non guadagnerò mai come un mezzofondista»

A El Paìs: «Con lei ho scommesso che se avessi vinto due ori mi sarei fatta crescere i capelli come lei. Ho perso, ma di scommesse ne farei ancora! Starle accanto mi fa sentire più rilassata»; Palmisano: Due litri e mezzo d'acqua e un fermacapelli portafortuna, così affronto Tokyo; Mondiali Atletica: Palmisano argento nella 35 km marcia.

