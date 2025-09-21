maria cristina carlini signora della scultura

Nelle sue mani la materia diventa cosa "viva". Maria Cristina Carlini, la “signora della scultura“, apre la stagione espositiva della Paula Seegy Gallery con la personale (dal 25 settembre all’8 novembre) che raccoglie un nucleo di opere emblematiche. Lei che è interprete tra le più autorevoli della scultura contemporanea italiana, attiva da decenni in un’indagine profonda sulla materia e sul rapporto tra arte e natura. Il progetto espositivo include diversi inediti e offre un percorso composto da sculture in grès, accostate a collage e grandi disegni a tecnica mista che illustrano la varietà dei linguaggi e materiali adottati da Carlini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

