Maresca sbatte il lento inizio del Chelsea e rivendica le modifiche a Red Card

2025-09-20 22:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il boss del Chelsea Enzo Maresca ha criticato i suoi giocatori per aver iniziato troppo lentamente nella perdita per 2-1 contro il Manchester United. Il Blues ha assaggiato la sconfitta per la prima volta in questa stagione per mano dei loro vecchi nemici e hanno causato la loro caduta, secondo il capo allenatore. Robert Sanchez è stato inviato qualche minuto, permettendo allo United di prendere il controllo e un vantaggio di due goal. Casemiro è stato licenziato per i padroni di casa, cose serali sul campo, ma uno sciopero di Trevoh Chalobah non era sufficiente per salvare alcun punto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com