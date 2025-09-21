Marelli su Verona-Juve | Per me il rigore non c’è e Orban andava espulso

Le dichiarazioni dell'ex arbitro sugli episodi La Juventus rallenta la sua corsa, fermandosi sull'1-1 al Bentegodi contro un ottimo Verona e interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive. Oltre al risultato, a far discutere sono stati almeno due episodi arbitrali chiave, analizzati nel post-partita

Moviola Verona Juve, Marelli boccia l’arbitro: «Il rigore non c’era, sono contrario a questa decisione. Orban rischiava il rosso ma…»

Secondo il moviolista Marelli, il rigore per il Verona non c'era: è piuttosto evidente l'involontarietà di JoaoMario, con il braccio praticamente attaccato al corpo e una palla del tutto inaspettata. Inoltre, manca un'espulsione altrettanto chiara per la gomitata

