Mare aperto Ambrogio Beccaria vince a Genova | il futuro della vela oceanica italiana Intervista di Stefano Vegliani

Ambrogio Beccaria, giovane skipper milanese e promessa della vela oceanica, continua a far parlare di sé. Con la sua barca Allagrande, supportata dallo sponsor Mapei, si sta preparando alla sfida più dura e affascinante della vela: il Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo. Il suo nome viene spesso accostato a quello di Giovanni Soldini, leggenda della vela italiana oggi impegnato nel progetto Ferrari Hypersail. Beccaria è considerato uno dei suoi eredi naturali: una nuova generazione di velisti che preferisce i grandi orizzonti oceanici alle regate tra le boe. Dopo un inizio difficile alla Ocean Race Europe 2025, segnato dalla collisione a Kiel con Team Holcim PRB, Ambrogio ha trovato il riscatto vincendo la quarta tappa con arrivo a Genova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mare aperto. Ambrogio Beccaria vince a Genova: il futuro della vela oceanica italiana. Intervista di Stefano Vegliani

