Marco Rizzo contro Mario Draghi | Non ti vaccini ti ammali e muori pace o condizionatori non ne ha imbroccata una e ora vuole ancora comandare - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare si scaglia contro l'ex premier, ricordando alcune delle sue frasi rimaste nell'immaginario collettivo in quanto distaccate dalla realtà Marco Rizzo attacca Mario Draghi. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare si scaglia contro l'ex premier, ricor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

marco rizzo contro mario draghi non ti vaccini ti ammali e muori pace o condizionatori non ne ha imbroccata una e ora vuole ancora comandare video

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Rizzo contro Mario Draghi: "Non ti vaccini ti ammali e muori, pace o condizionatori, non ne ha imbroccata una e ora vuole ancora comandare" - VIDEO

In questa notizia si parla di: marco - rizzo

Marco Rizzo a valanga: "Pur di tenere la poltrona...", chi soffia sulla guerra

Marco Rizzo alla Soms di Spoltore

Marco Rizzo al Pd: “C’era un volta Berlinguer, oggi ci sono Sala e Ricci: dov’è finita la questione morale?”

Le due manifestazioni (opposte) su Ucraina e difesa europea; Chi è Marco Rizzo, candidato presidente alla regione Umbria: liste, partito e storia; Intervista a Marco Rizzo: “Il neoliberalismo pronto a distruggere i fragili equilibri delle Telco europee”.

marco rizzo contro marioLa contro-Pontida dei giovani FdI con il console fascio-rock, il naufrago Adinolfi, Rizzo e Minniti - La festa del movimento giovanile del partito di Meloni (Gioventù nazionale) si chiuderà lo stesso giorno dell’adunata leghista: attesi il diplomatico Mario ... Scrive repubblica.it

marco rizzo contro marioCharlie Kirk, Rizzo bacchetta la sinistra: "È questa la vostra democrazia?" - La lezione di democrazia arriva da Marco Rizzo, fondatore di Democrazia Sovrana ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Rizzo Contro Mario