Marco Mengoni? Cosa devo dirvi Morgan spiazza gli italiani | dichiarazioni forti

Nunzia De Girolamo è tornata in tv con una nuova edizione di Ciao Maschio e tra i primi ospiti accolti nello studio c’è stato anche Morgan. Il cantautore ha parlato della sua carriera, dei progetti futuri e non ha risparmiato critiche al “sistema” della discografia italiana, accusato di non avergli mai riconosciuto i giusti meriti, come quello di aver scoperto Marco Mengoni. L’artista ha definito l’ex allievo “ irriconoscente ”, pur senza attribuirgli colpe dirette, sottolineando come sia circondato da persone che non apprezzano il suo contributo. “Io sono marginalizzato da tutto il sistema – le parole di Morgan – Nonostante i successi che ho avuto, e sono tantissimi, perché io vinco quando competo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Morgan attacca Marco Mengoni perché "irriconoscente": frecciate anche contro Noemi e Jovanotti a Ciao Maschio - Morgan a Ciao Maschio attacca Marco Mengoni: "L’ho scoperto io, non mi è mai stato riconoscente". Lo riporta virgilio.it