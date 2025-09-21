Marco era esempio di vita dedizione e costanza Micciché ha deciso | sarà lutto cittadino il giorno dei funerali

Sarà lutto cittadino il giorno in cui Agrigento darà l'addio a Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis e padel morto ieri sera a causa di un incidente stradale lungo viale Emporium. Lo ha deciso il sindaco Franco Micciché che firmerà, nelle prossime ore o comunque non appena si avrà la data del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marco era esempio di vita, dedizione e costanza, Micciché ha deciso: sarà lutto cittadino il giorno dei funerali; CAERANO DI SAN MARCO | «PIERO HAI COMBATTUTO UNA BUONA BATTAGLIA E IL TUO ESEMPIO E’ LEZIONE DI VITA»; La storia di Marco Viani e Lucia Lunghini tra amore, forza e disabilità.

