Marcell Jacobs colpevole | la decisione dei giudici L’Italia ha danneggiato il Sudafrica | seconda chance concessa

Abbiamo un colpevole: il contratto tra Marcell Jacobs e Shaun Maswanganyi, avvenuto durante le batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica, è stato causato dall’azzurro. Questo è il responso dei giudici a Tokyo, che hanno respinto il ricorso presentato dalla FIDAL e hanno invece notato un danneggiamento nei confronti del Sudafrica, che ha così avuto la possibilità di correre nuovamente per cercare il tempo di qualificazione alla finale. Il velocista lombardo è partito all’esterno della propria corsia, ma al momento di ricevere il testimone da Fausto Desalu ha avuto un contatto con Maswanganyi, proveniente sulla parte esterna della propria corsia: si è sbilanciato, ha perso un appoggio, è inciampato, ha preso il bastoncino e ha corso la propria frazione, mentre il sudafricano ha saltato il proprio cambio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs colpevole: la decisione dei giudici. L’Italia ha danneggiato il Sudafrica: seconda chance concessa

